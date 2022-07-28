Как стало известно ранее, Дженнифер Лопес проводит счастливый отпуск в Париже вместе с новоиспеченным мужем, а также детьми от предыдущего брака. Артистка при этом успела заранее отснять интересные кадры для рекламы своего бренда косметики.

Лопес открыла этот бренд не так давно, но всячески привлекает внимание, чтобы доказать действенность своей косметики:

«Для меня главное чувствовать себя уверенно в своей коже, несмотря ни на что. Вот почему для меня было так важно работать с лучшими химиками в ведущих лабораториях, чтобы предоставить вам формулу, которая могла бы делать именно это и давать реальные результаты. Это серьезно сексуальная наука. @JLoBeauty» - пишет Лопес под фото.

В сети сразу поддержали:

«Это фото - все! 😍👏🏽; Как ты это делаешь, чтобы иметь красивое тело?🔥🔥; Великолепная королева красоты @jlo; Высший сорт😃; Теперь мы можем проиграть в стиле 😂; посылаю много любви🤗❤; Такое огромное вдохновение 🙌💕💕так держать, мама 🥰💞».

Всего несколько дней назад Лопес тайно сыграла свадьбу с Беном Аффлеком в ночной часовне в Лас-Вегасе, а 24-го числа она праздновала вместе с мужем и детьми свое 53-летие. Пара с детьми от их прошлых браков сейчас веселится в Париже.

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