Популярний український телеведучий, шоумен та продюсер Юрій Горбунов, який зараз працює ведучим програми "Сніданок з 1+1", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився у своєму мікроблозі чарівним фото з колегами по цеху та звернувся до шанувальників із запитанням.

На новій фотографії Юрія знято в робочій обстановці з колегами по "Сніданку з 1+1" Русланом Сенічкіним та Валентиною Хамайко, всі вони мило посміхаються на камеру. А Сенічкін ще й тримає в руках незвичайну статуетку, приклавши її до свого обличчя.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Сніданок з "1+1" – твоя точка опори! Щодня, все, що відбувається в нашій країні, на фронті, щоденники війни та пошук зниклих! Найцікавіші гості та рубрики! А ще, порція позитиву та новин з усього світу! А що вам подобається у Сніданку! Що б ви хотіли змінити?".

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