Популярный украинский телеведущий, шоумен и продюсер Юрий Горбунов, который сейчас работает ведущим программы "Сніданок з 1+1", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился в своем микроблоге очаровательным фото с коллегами по цеху и обратился к поклонникам с вопросом.

На новой фотографии Юрий запечатлен в рабочей обстановке с коллегами по "Сніданку з 1+1" Русланом Сеничкиным и Валентиной Хамайко, все они мило улыбаются на камеру. А Сеничкин еще и держит в руках необычную статуэтку, приложив ее к своему лицу.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Сніданок з "1+1" – твоя точка опоры! Каждый день, все происходящее в нашей стране, на фронте, дневники войны и поиск пропавших! Самые интересные гости и рубрики! А еще, порция позитива и новостей со всего мира! А что вам нравится в Завтраке! Что бы вы хотели изменить?".

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