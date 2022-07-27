Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка під час війни залишилася в Україні та створила соціальний проект із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала миле фото та поділилася секретами догляду за собою навіть під час війни.

На новій фотографії Катя знята з косметичними засобами в руках, видно, що вона стоїть серед квітів і витончено позує фотографу. Перед камерою телеведуча з'явилася у стильно білій жилетці та із золотистою прикрасою на шиї. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

У підписі до публікації Осадча розповіла, що завжди поважала українські косметичні бренди, а зараз лише ними користується. Також ведуча розповіла про свої секрети краси, а потім начебто виправдалася за те, що під час війни займається собою.

"Жінки не втомлюються щодня нагадувати собі та одна одній про важливість щоденного догляду. Так, важко і часто не до того, але в День Перемоги нам потрібно буде бути молодими, красивими та доглянутими, згадуйте про це, коли ще раз кажете собі – не до того", - написала Катя.

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