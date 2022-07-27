Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны осталась в Украине и создала социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила милое фото и поделилась секретами ухода за собой даже во время войны.

На новой фотографии Катя запечатлена с косметическими средствами в руках, видно, что она стоит среди цветов и изящно позирует фотографу. Перед камерой телеведущая появилась в стильно белой жилетке и с золотистым украшением на шее. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Осадчая рассказала, что всегда уважала украинские косметические бренды, а сейчас только ими и пользуется. Также ведущая рассказала о своих секретах красоты, а потом как бы оправдалась за то, что во время войны занимается собой.

"Женщины не устают ежедневно напоминать себе и друг другу о важности ежедневного ухода. Да, тяжело и часто не до того, но в День Победы нам нужно будет быть молодыми, красивыми и ухоженными, вспоминайте об этом, когда еще раз говорите себе – не до того", - написала Катя.

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