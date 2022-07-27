Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків розлучилася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала фото у відвертому образі та видала свій секрет.

На новій фотографії Надя відображена у своїй просторій вбиральні, засвітивши місце, де зберігаються її численні вбрання. Перед камерою співачка з'явилася у спокусливому блакитному бікіні, поверх якого накинула світлу кофту з рукавами. Її волосся розпущене та прикрите кепкою, а на обличчі немає макіяжу, вона трохи нахилила голову і демонструє ідеальну фігуру, про яку тільки можна мріяти.

У підписі до публікації Дорофєєва видала свій секрет – навіть у найскладніші часи вона не припиняє тренування. "Спорт для мене - ще один спосіб включитися, упорядкувати свій моральний стан, налаштуватися. Ті, хто знають мене близько, завжди дивуються, що я не скасовую тренування навіть у найважчі моменти. Тому зібрала для вас "спортивну добірку" з декількох ресурсів та тренерів. Сподіваюся, що спробуєте".

Нагадаємо, Дружина продюсера "Квартал 95" у купальнику Барбі поскаржилася на фігуру: "Ходжу і думаю про свою зайву вагу".

Як повідомляла Politeka, Решетник показав, кого зустрів на вулицях Ужгорода: "О Боже, яке комбо талановитих людей".

Також Politeka писала, що Цибульську налякав запах на кухні, могла статися трагедія: "Коли готувала обід раптом...".