Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений развелась со своим мужем Владимиром Дантесом, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила фото в откровенном образе и выдала свой секрет.
На новой фотографии Надя запечатлена в своей просторной гардеробной, засветив место, где хранятся ее многочисленные наряды. Перед камерой певица появилась в соблазнительном голубом бикини, поверх которого накинула светлую кофту с рукавами. Ее волосы распущены и прикрыты кепкой, а на лице нет макияжа, она чуть наклонила голову и демонстрирует идеальную фигуру, о которой только можно мечтать.
В подписи к публикации Дорофеева выдала свой секрет – даже в самые сложные времена она не прекращает тренировки. "Спорт для меня – еще один способ включиться, привести в порядок свое моральное состояние, настроиться. Те, кто знают меня близко, всегда удивляются, что я не отменяю тренировки даже в самые трудные моменты. Потому собрала для вас "спортивную подборку" из нескольких ресурсов и тренеров. Надеюсь, что попробуете".
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Прощание с Русланой Писанкой, появились непредсказуемые препятствия: "Оказывается..."
"Его боятся": приближается роковой для россиян месяц, которого опасается даже Путин
"Не то сделали": у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Напомним, Жена продюсера "Квартал 95" в купальнике Барби пожаловалась на фигуру: "Хожу и думаю про свой лишний вес".
Как сообщала Politeka, Решетник показал, кого встретил на улочках Ужгорода: "О Боже, какое комбо талантливых людей".
Также Politeka писала, что Цибульскую напугал запах на кухне, могла случиться трагедия: "Когда готовила обед вдруг...".