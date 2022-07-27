Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений развелась со своим мужем Владимиром Дантесом, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила фото в откровенном образе и выдала свой секрет.

На новой фотографии Надя запечатлена в своей просторной гардеробной, засветив место, где хранятся ее многочисленные наряды. Перед камерой певица появилась в соблазнительном голубом бикини, поверх которого накинула светлую кофту с рукавами. Ее волосы распущены и прикрыты кепкой, а на лице нет макияжа, она чуть наклонила голову и демонстрирует идеальную фигуру, о которой только можно мечтать.

В подписи к публикации Дорофеева выдала свой секрет – даже в самые сложные времена она не прекращает тренировки. "Спорт для меня – еще один способ включиться, привести в порядок свое моральное состояние, настроиться. Те, кто знают меня близко, всегда удивляются, что я не отменяю тренировки даже в самые трудные моменты. Потому собрала для вас "спортивную подборку" из нескольких ресурсов и тренеров. Надеюсь, что попробуете".

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