Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми виїхала за кордон та оселилася в Нідерландах, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала у мікроблозі миле фото із сином Леонардом і пожартувала про те, як вони "застрягли" на колесі огляду.

На новій фотографії Слава разом із сином зафіксовані, зважаючи на все, на висоті, сидячи в тому самому колесі огляду. Перед камерою співачка з'явилася в скромному вбранні, її волосся розпущене та недбало покладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри та весела посмішка. Поруч із нею сидить задоволений Леонард. Схоже, йому так сподобалося на оглядовому колесі, що вони прокотилися вже п'ять кіл.

Про це Камінська жартівливо розповіла у підписі до фотографії: "Мені здається, нас забули в колесі огляду, 5-е коло пішло". Шанувальники не пройшли повз і почали коментувати нове фото зірки.

Зазначимо, що на відміну від багатьох українських артистів, Слава Камінська не почала гастролювати миром із благодійними концертами. Схоже, вона зараз більше зайнята вихованням дітей та облаштуванням життя у чужій країні. Адже незадовго до початку війни співачка активно розпочала сольну кар'єру після розпаду групи "НеАнгели" і навіть випустила кілька сольних треків, які дуже сподобалися її шанувальникам.

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