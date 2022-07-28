Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми выехала за границу и поселилась в Нидерландах, часто делится с поклонниками ярким публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила в микроблоге милое фото с сыном Леонардом и пошутила о том, как они "застряли" на колесе обозрения.

На новой фотографии Слава вместе с сыном запечатлены, судя по всему, на высоте, сидя в том самом колесе обозрения. Перед камерой певица появилась в скромном наряде, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки и веселая улыбка. Рядом с ней сидит довольный Леонард. Похоже, ему так понравилось на колесе обозрения, что они прокатились уже пять кругов.

Об этом Каминская шутливо рассказала в подписи к фотографии: "Мне кажется, нас забыли в колесе обозрений, 5-й круг пошел". Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать новое фото звезды.

Отметим, что в отличие от многих украинских артистов, Слава Каминская не начала гастролировать по миру с благотворительными концертами. Похоже, она сейчас больше занята воспитанием детей и обустройством жизни в чужой стране. А ведь незадолго до начала войны певица активно начала сольную карьеру после распада группы "НеАнгелы", и даже выпустила несколько сольных треков, которые очень понравились ее поклонникам.

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