Як пише Politeka.net , Даша Квіткова разом із чоловіком Микитою Добриніним активно підтримує українських захисників, часто закликає допомагати їм і сама відправляє кошти. При цьому Даша в Інстаграм часто показує, як їздить на відпочинок та мандрує із сином.

Незбайує дівчина і про лайфхаків, які могли б стати в нагоді для її шанувальників. Особливо подобається дівчині перетворювати своє волосся. На цей раз вона показала, що саме робить з ними і як змінює стиль.

«Так тепер трохи магії. Ні, без жартів. 15 хвилин і ти богиня! Ще одна афірмація. Кручу пасма в різні боки, але біля обличчя завжди крутю від обличчя. Не люблю лаки та фіксатори, тільки термозахист. Не боюся розчісувати» – розкрила Даша правила правильного укладання після того, як підкрутила волосся на великі хвилі.

Раніше Даша не почала мовчати і присоромила Ірину Шейх за її дивну поведінку.

Днями модель опублікувала кілька сториз в Instagram, на яких показала, як попарилася в російській лазні, і обід, що складається з салату олів'є. Обурив користувачів, як і Квіткову, підпис до фото «Russianzz on Wednaday…».

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" хизнулася брендовою сукнею і нарвалася на критику .

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в яскравому вбранні влаштувала відпочинок далеко від чоловіка: хто склав їй компанію .

Також Politeka писала, що ведучий "Ексів" Педан зізнався як по-новому став сприймати Київ.