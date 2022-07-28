Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова вместе с супругом Никитой Добрыниным акктивно поддерживает украинских защитников, часто призывает помогать им и сама отправляет средства. При этом Даша в Инстаграм часто показывает, как ездит на отдых и путешествует с сыном.

Нез баывает девушка и о лайфхаках, которые могли бы пригодиться для ее поклонников. В особенности нравится девушке преображать свои волосы. В этот раз она показала, что именно делает с ними и как меняет стиль.

«Так, теперь немного магии. Нет, без шуток. 15 минут и ты богиня! Еще одна афирмация. Кручу прядки в разные стороны, но возле лица всегда кручу от лица. Не люблю лаки и фиксаторы, только термозащита. Не боюсь расчесывать» - раскрыла Даша правила правильной укладки после того, как подкрутила волосы на крупные волны.

Ранее Даша не стала молчать и пристыдила Ирину Шейх за ее странное поведение.

На днях модель опубликовала несколько сториз в Instagram, на которых показала, как попарилась в русской бане, и свой обед, состоящий из салата оливье. Возмутила пользователей, как и Квиткову, подпись к фото «Russianzz on Wednaday…».

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" хвастнула брендовым платьем и нарвалась на критику.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в ярком наряде устроила отдых вдали от мужа: кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что ведущий "Эксов" Педан признался, как по-новому стал воспринимать Киев.