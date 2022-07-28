Як пише Politeka.net , майстер спорту України з гімнастики, а також переможниця одного із сезонів шоу «Холостяк» Даша Ульянова часто влаштовує показові тренування, хвалиться схудлою фігурою та інтригує розповідями про особисте життя. Також Даша зізнається, іноді це дається непросто.

Справа в тому, що дівчина до участі у шоу "Холостяк" скинула багато зайвого та кардинально змінилася. При цьому їй довелося старанно трудитися та повністю змінити свій ритм життя. На цей раз Даша показала, як потіє в залі навіть влітку заради стрункої фігури.

Варто їй набрати пару зайвих кілограмів, як вона намагається все виправити і не збивати свій режим.

"Привіт всім, думаю я виточу тіло своєї мрії" - пише Даша.

Даша також відповідає на цікаві питання фанатів в Інстаграм, тому шанувальники завжди мають змогу дізнатися щось нове.

Прихильники також поцікавилися, яка освіта у Даші, на що вона відповіла: «Актриса драм театру та кіно».

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова хизнулася шпагатом з близького ракурсу.

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