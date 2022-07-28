Даша показала, как она занимается, чтобы получить желанные формы мечты.

Как пишет Politeka.net, мастер спорта Украины по гимнастике, а также победительница одного из сезонов шоу «Холостяк» Даша Ульянова часто устраивает показательные тренировки, хвастается похудевшей фигурой и интригует рассказами о личной жизни. Также Даша признается, иногда это дается непросто.

Дело в том, что девушка до участия в шоу "Холостяк" сбросила много лишнего и кардинально преобразилась. При этом ей пришлось усердно трудиться и полностью сменить свой ритм жизни. В этот раз Даша показала, как потеет в зале даже летом ради стройной фигуры.

Стоит ей набрать пару лишних кг, как она старается все испрвить и не сбивать свой режим.

"Приветик всем, думаю я выточу тело своей мечты" - пишет Даша.

Даша также отвечает на интересные вопросы фанатов в Инстаграм, поэтому у поклонников всегда есть возможность узнать что-то новое.

Даша отметила, что от любящей женщины мужчина может и уйти к более заботливой и милой девушке, а также получила комплименты.Поклонники также поинтересовались, какое образование у Даши, на что она ответила: «Актриса драм театра и кино».

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