Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич перебуває в Україні і не планувала виїжджати з країни, на відміну від багатьох артисток, які так і не повернулися додому. Також Злата встигає виступати на концертах на підтримку наших захисників та висловлюватись про те, що відбувається в країні.

На цей раз Злата Огневич вирішила відповісти на дуже цікаві питання шанувальників.

«Страх зради. Я патологічно не довіряю чоловікам і це руйнує все» - пише прихильниця до артистки.

Злата підтримала: «Знайомо. У нових стосунках дивіться на чоловіка не у рожевих окулярах. Побачте реальну людину, не ідеалізуйте. Закохуватися – це чудово, відчувати себе живою, коханою.

Ви не знаєте, що буде, ніхто цього не знає. Просто насолоджуйтесь моментом, який зараз у вашому житті, і є її цінність. І ще цінуєте себе. Чоловіки приходять, буває, і йдуть. А ви в себе – одна! - Висловилася Злата.

Після ще одна дівчина запитала, як співачка ставиться до виразів "стара діва" та "старородна".

"Як же довго я чекала на це питання. На мою думку вираз "стара діва" і "старородна" придумали в минулому столітті максимально закомплексовані і максимально невпевнені в собі люди", - вважає Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.