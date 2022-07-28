Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич находится в Украине и не планировала выезжать из страны, в отличие от многих артисток, которые так и не вернулись домой. Также Злата успевает выступать на концертах в поддержку наших защитников и высказываться о том, что происходит в стране.

В этот раз Злата Огневич решила ответить на весьма интересные вопросы поклонников.

«Страх предательства. Я паталогически не доверяю мужчинам и это разрушает все» - пишет поклонница к артистке.

Злата поддержала: «Знакомо. В новых отношениях смотрите на мужчину не в розовых очках. Увидьте реального человека, не идеализируйте. Влюбляться – это прекрасно, ощущать себя живой, любимой.

Вы не знаете, что будет, никто не знает этого. Просто наслаждайтесь моментом, который сейчас в вашей жизни, это и есть ее ценность. И еще себя цените. Мужчины приходят, бывает, и уходят. А вы у себя – одна!» - высказалась Злата.

После еще одна девушка спросила, как певица относится к выражениям "старая дева" и "старородящая".

"Как же долго я ждала этот вопрос. На мое мнение выражение "старая дева" и "старородящая" придумали в прошлом столетии максимально закомплексированные и максимально неуверенные в себе люди", - считает Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.