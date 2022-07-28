Як відомо, музикант неодноразово приїжджав на фронт, щоб підняти бойовий дух українських захисників, також Святослав Вакарчук допомагає матеріально.

Зараз фронтмен «Океан Ельзи» збирає кошти на закупівлю пікапів для ЗСУ.

«Щодня сотні тисяч українських добровольців та військових захищають нашу землю, захищають майбутнє наших дітей. Їм потрібна допомога, багато допомоги. Нашим захисникам потрібні пікапи», - розповів артист на відео, яке він розмістив в Інстаграм.

Вакарчук попросив українців приєднатися до благодійного проекту зі збирання коштів на автомобілі.

"Пам'ятаємо, що кожна гривня наближає нашу перемогу", - зазначив він.

Крім того, Святослав Вакарчук подякував шанувальникам за підтримку нової пісні гурту "Океан Ельзи" під назвою "Квіти мінних зон". Кошти від монетизації кліпу підуть на закупівлю автомобілів.

«Навіть ваш перегляд на YouTube (бажано не один) або прослуховування "Квіти мінних зон" – пряма допомога. Бо кошти з монетизації ми також передамо у проект », – звернув увагу музикант.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук показав, як має виглядати справжній український герой.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океану Ельзи" зворушив кадрами у лікарні.

Також Politeka писала, що Святослав Вакарчук з "Океану Ельзи" похвалився "подарунком" від Ілона Маска .