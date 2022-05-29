Известный украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отправился поддерживать военных с первых дней вторжения рф на наши земли. При этом артист вступил в тероборону и также ездит по городам, дает бесплатные концерты и общается с военными, медиками и пострадавшими гражданами.
В этот раз артист поделился памятным кадром со встречи с военными, медиками Луганщины.
«На этой фотографии, сделанной несколько дней назад, мы с бойцами, которые сейчас защищают Луганщину и единственная бригада медицинской помощи, которая работает в Лисичанске!
Сегодня, в день неотложной медицинской помощи, я хочу поблагодарить их за их работу, за храбрость, за спасенные жизни!» - говорит Вакарчук.
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Поклонники тоже высказались:
«Позаботьтесь о них, Господь!; Спасибо! Вы невероятные, смелые и лучшие из нас!; Благодарю вас!; Честно говоря, спасибо; рада, что ездите и говорите об этом!; хорошо, что помнят про Луганщину».
Также до этого артист побывал на Киевщине:
«Сегодня посетили больницу Охматдет, героический персонал которой уже стал нашими добрыми друзьями. Спасибо @bi.ua и Владимиру Костуру, что присоединились к нам сегодня и подарили настоящий праздник маленьким отважным пациентам больницы» - высказался Вакарчук.
Также, именинник Святослав Вакарчук поразил украинцев заявлением.
А еще Politeka сообщала, что Вакарчук дал самый необычный концерт в своей жизни, видео.
Также Politeka писала, что Вакарчук показал, какой он "подарочек от россиян" обнаружил в своей день рождения.