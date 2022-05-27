Известный украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с первых дней вторжения рф на наши земли стал поддерживать беженцев, посетил больницу и показал людей в самых разных ситуациях. Артист не стал скрывать эмоции.

«Сегодня посетили больницу Охматдет, героический персонал которой уже стал нашими добрыми друзьями. Спасибо @bi.ua и Владимиру Костуру, что присоединились к нам сегодня и подарили настоящий праздник маленьким отважным пациентам больницы» - высказался Вакарчук.

В сети поддерживают:

«Спасибо за поддержку нашей больницы! Спасибо за дружбу и радость для наших маленьких пациентов! Вы настоящие друзья больницы Охматдет 💛💙; Невероятный человек, невероятные поступки ❤️; Пусть хранят Вас небеса; Спасибо Господу милостивый!; Возили туда сынишку, все быстро и профессионально!!! Вылечили!!! Спасибо!!! 😍😍».

Также на своей странице в Instagram артист разместил фотографию вместе с двумя своими земляками, которые сейчас защищают Украину. Вакарчук передал им коробки с оборудованием для спутникового интернета Starlink от Илона Маска.

"Передали очередной привет от Илона 80-й бригаде из Львова. С земляками надо держать крепкую связь;)", — поделился Вакарчук.

Также, именинник Святослав Вакарчук поразил украинцев заявлением.

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