На своей странице в Instagram артист разместил фотографию вместе с двумя своими земляками, которые сейчас защищают Украину. Вакарчук передал им коробки с оборудованием для спутникового интернета Starlink от Илона Маска.

"Передали очередной привет от Илона 80-й бригаде из Львова. С земляками надо держать крепкую связь;)", — поделился певец.

Также фронтмен "Океана Эльзы" поделился кадрами, сделанными 14 мая во время его пребывания на востоке страны. Именно через объектив камеры фотографа и военного корреспондента Мстислава Чернова весь мир увидел ужасы Мариуполя. Он и второй фотограф - Евгений Малолетка, были единственными журналистами, которые освещали блокаду Мариуполя российскими оккупантами для международных СМИ.

Ранее сообщалось, что Вакарчук вновь готовится стать отцом вместе со своей возлюбленной. Гражданская жена артиста Евгения Яцута беременна во второй раз. Женщину заметили на украинском кинорынке в Каннах с немалым животом.

Также, именинник Святослав Вакарчук поразил украинцев заявлением.

А еще Politeka сообщала, что Вакарчук дал самый необычный концерт в своей жизни, видео.

Также Politeka писала, что Вакарчук показал, какой он "подарочек от россиян" обнаружил в своей день рождения.