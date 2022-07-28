Как известно, музыкант не раз приезжал на фронт, чтобы поднять боевой дух украинских защитников, также Святослав Вакарчук помогает материально.

Сейчас же фронтмен «Океан Эльзы» собирает денежные средства на закупку пикапов для ВСУ.

«Каждый день сотни тысяч украинских добровольце и военных защищают нашу землю, защищают будущее наших детей. Им нужна помощь, много помощи. Нашим защитникам необходимы пикапы», - рассказал артист на видео, которое он разместил в Инстаграм.

Вакарчук попросил украинцев присоединится к благотворительному проекту по сбору средств на автомобили.

«Помним, что каждая гривна приближает нашу победу», - отметил он.

Кроме того, Святослав Вакарчук поблагодарил поклонников за поддержку новой песни группы «Океан Эльзы» под названием "Цветы минных зон". Денежные средства от монетизации клипа пойдут на закупку автомобилей.

«Даже ваш просмотр на YouTube (желательно не один) или прослушивание "Цветы минных зон" – прямая помощь. Ибо средства по монетизации мы также передадим в проект», - обратил внимание музыкант.

Напомним, Святослав Вакарчук показал, как должен выглядеть настоящий украинский герой.

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океана Эльзы" растрогал кадрами в больнице.

Также Politeka писала, что Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" похвастался "подарком" от Илона Маска.