Відомий телеведучий звернувся до українців у День української Державності та День хрещення Русі.

Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який був ведучим шоу "Маска", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен присвятив свою посаду Дню Української Державності та звернувся із потужним посилом до українців.

Як видно, Володимир опублікував у своєму мікроблозі фото з незвичайним українським гербом, зробленим посеред просторого поля на траві, а поряд видно ще й невелике серце.

У підписі до публікації Остапчук написав: "З Днем Української Державності, мої дорогі. Я кожною клітиною відчуваю наш дух, незламність і свободу! Ми молода кров із тисячолітньою історією і саме зараз Наш час! Тримаємо лад, а вороги – це роса на сонці. Слава Україні!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого: "Бахмут", "На честь свята можна було б і по Кримському мосту", "Героям слава", "Запануєм і ми браття у своїй сторонці", "Зі святом вас! Героям слава", "Щоб Україна була, і за нашу перемогу", "Ми переможемо".

Нагадаємо, Схудла і вся в чорному: Галкін показав, як Пугачова змінилася після втечі з росії, відео.

Як повідомляла Politeka, "Шикарна пара": екс-"Холостяк" Макацарія повіз молоденьку дружину у весільну подорож, фото.

Також Politeka писала, що "Зі склом під ногами": Марічка Падалко побувала в квартирі Лідії Таран після двох "прильотів".