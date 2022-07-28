Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який був ведучим шоу "Маска", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен присвятив свою посаду Дню Української Державності та звернувся із потужним посилом до українців.
Як видно, Володимир опублікував у своєму мікроблозі фото з незвичайним українським гербом, зробленим посеред просторого поля на траві, а поряд видно ще й невелике серце.
У підписі до публікації Остапчук написав: "З Днем Української Державності, мої дорогі. Я кожною клітиною відчуваю наш дух, незламність і свободу! Ми молода кров із тисячолітньою історією і саме зараз Наш час! Тримаємо лад, а вороги – це роса на сонці. Слава Україні!".
Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого: "Бахмут", "На честь свята можна було б і по Кримському мосту", "Героям слава", "Запануєм і ми браття у своїй сторонці", "Зі святом вас! Героям слава", "Щоб Україна була, і за нашу перемогу", "Ми переможемо".
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