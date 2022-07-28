Популярний в Україні грузинський ведучий, шоумен та продюсер Іраклі Макацарія, який був головним героєм шоу "Холостяк", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, днями знаменитість радував публіку кадрами зі свого розкішного весілля, а тепер показав фото з весільної подорожі з молодою дружиною Лізою Чічуа.

Судячи з геолокації, новоспечене подружжя вирушило в медовий місяць до Греції. На фотографіях Іраклі та Ліза зображені на прогулянці набережною біля моря, вони виглядають закоханими та щасливими. Перед камерою Макацарія з'явився в темних смугастих шортах і бежевій сорочці, а Ліза в коротенькій зеленій сукні, яка підкреслила її витончену фігурку.

Іраклі не став підписувати фотографії, зате шанувальники відразу почали їх коментувати, засинаючи парочку компліментами: "Які ви красиві", "Які ви класні", "Як взагалі можна бути такими красивими людьми?", "Шикарна пара!", "Ви кращі", "На вас надивитися неможливо! Ви гармонійна пара! Красиві і навіки разом щасливі!", "Прекрасна пара. Щастя вам", "Щастя вам і любові", "Яка гарна пара, щастя вам", "Кохання в повітрі".

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