Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на телеканалі "1+1", поділилася у своєму Instagram кадрами із колегою по цеху Лідією Таран. Як виявилось, вони не бачилися з початку війни, і ось нарешті зустрілися.

Як виявилось, Марічка прийшла на каву до Ліди у квартиру, яка постраждала від російських ракет. Було два "прильоти" до цього житлового комплексу, і квартира Таран теж постраждала, а з її вікна видно зруйновану сусідню хату. На фотографіях, які зробили колеги, їх можна побачити такими простими, видно, що вони чудово провели час та поспілкувалися, навіть не дивлячись на розруху навколо.

У підписі до публікації Падалко розповіла про цю зустріч із Тараном: "І сльози, і сміх, і обійми - ми не бачилися п’ять місяців і невідомо, коли побачимося знов, але частинка України зараз в кожному з нас, де б ми не були. Ліда тепер може якусь частинку взяти з собою в Європу в буквальному сенсі цього слова - занадто багато їх лишилося навколо після двох влучань російських ракет в її житловий комплекс. З того часу, як Лідка переїхала в свою нову київську квартиру, ми все не змогли знайти час на спільну каву в її стінах. Зараз знайшли. Шкода, що з таким краєвидом і склом під ногами, але як добре, що складні часи роблять нас тільки ближчими та сильнішими".

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