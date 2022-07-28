Відомий російський гуморист і телеведуча Максим Галкін, який публічно підтримав Україну після нападу росії та залишив рідну країну, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кумедне відео із сім'єю та показав, як змінилася його дружина Пугачова після втечі з росії.

У короткому ролику Максим зняв Аллу Борисівну та дітей – Гаррі та Лізу, які крокують попереду, а сам він іде позаду. Якоїсь миті він гукає рідних зі словами: "А куди це ви без мене?". Після цього примадонна та діти обернулися до нього.

У цей момент можна побачити, що Пугачова схудла і трохи змінилася на обличчі, але виглядає все одно дуже молодо та енергійно. Перед камерою вона з'явилася в чорному вільному вбранні та білих кросівках. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу. Алла Борисівна кокетливо відповіла чоловікові: "А ми думали, ти з нами, чого відстав".

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію Галкіна: "Така красива родина", "Максим, не відставай!", "Ой, як виросли пупси. Всім не відставати!", "Таке прекрасне сімейство", "Всі різні, але однаково кльові!" ", "Привіт з України", "Чудова родина", "У вас така чудова родина! Щастя вам", "Красива сім'я", "Прекрасна сім'я", "Макс, висловлюю підтримку, ти людина, ти не побоявся, і вчинив по совісті", "Відважна людина!".

Нагадаємо, Дружина продюсера "Квартал 95" у купальнику Барбі поскаржилася на фігуру: "Ходжу і думаю про свою зайву вагу".

Як повідомляла Politeka, Решетник показав, кого зустрів на вулицях Ужгорода: "О Боже, яке комбо талановитих людей".

Також Politeka писала, що Цибульську налякав запах на кухні, могла статися трагедія: "Коли готувала обід раптом...".