Известный телеведущий обратился к украинцам в День украинской Государственности и День крещения Руси.

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который был ведущим шоу "Маска", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен посвятил свой пост Дню Украинской Государственности и обратился с мощным посылом к украинцам.

Как видно, Владимир опубликовал в своем микроблоге фото с необычным украинским гербом, сделанным посреди просторного поля на траве, а рядом видно еще и небольшое сердечко.

В подписи к публикации Остапчук написал: "С Днем Украинской Государственности, мои дорогие. Я каждой клеточкой чувствую наш дух, несокрушимость и свободу! Мы молодая кровь с тысячелетней историей и именно сейчас Наше Время! Держим строй, а враги – это роса на солнце. Слава Украине!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего: "Бахмут", "В честь праздника можно было бы и по Крымскому мосту", "Героям слава", "Запануєм і ми браття у своїй сторонці", "С праздником вас! Героям слава", "Чтобы Украина была, и за на нашу победу", "Мы победим".

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