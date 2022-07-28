Українська актриса Ганна Кошмал, відома за роль Жені у серіалі «Свати», підкорила своєю щирістю та любов'ю до дітей.

Так, українська актриса відвідала благодійну ініціативу, яка проходила у Бучі (Київська область). Там Ганна Кошмал малювала разом із дітьми. У себе в Інстаграм актриса розмістила яскраві кадри та розповіла про емоції від заходу.

«Ці малі рученята такі талановиті і стільки всього відвертого переводять на папір, свої емоції, переживання, віру в перемогу та любов до своєї України. "Не змити історію з молодого обличчя". Дякую за посмішки та класну благодійну ініціативу @dao_charity, захоплююся Вами», - поділилася вона.

Українці зачаровані щирістю української актриси.

"Ти ангел",

"Любимо вас",

«Ви дуже гарна ❤️❤️❤️🔥 дякую вам, що ви допомагаєте нашій Україні Слава Україні»

«Ганна Ви така гарна, щира і проста дівчина) дякую Вам за громадянську активність»,

«Анна, ми захоплюємося тобою 😍 і твоєю любов'ю до дітей! Пишаюся »,

«Ви робите хорошу роботу і добра, так продовжуйте, доброго ранку, хороший день, будьте щасливі», - захоплюються Анною Кошмал у мережі.

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