С внучкой Софии Ротару случился конфуз во время прогулки по городу в довольно откровенной кофточке

21-летняя модель Соня Евдокименко живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке. На странице в Instagram внучка Софии Михайловны регулярно делится яркими кадрами своей жизни в США.

Сейчас Соня Евдокименко прошлась по городу в довольно откровенной кофточке, которая застегивается с помощью специальной шпильки. Под ней не было нижнего белья.

Во время ходьбы наряд девушки частично обнажил ее компактный бюст.

Одной рукой модель принялась поправлять мини-кофточку, а в другой – держала телефон и общалась с поклонниками.

Конфуз произошел на глазах у читателей ее страницы.

Надо сказать, что в отличие от своей знаменитой бабушки, которая предпочитает не комментировать войну в Украине, София у себя в аккаунте, активно публикует полезную информацию о том, как можно помочь украинским женщинам во время войны. Девушка оставляет ссылки на психологическую помощью, а также размещает у себя юридические материалы.

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