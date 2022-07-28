Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», покорила своей искренностью и любовью к детям.

Так, украинская актриса посетила благотворительную инициативу, которая проходила в Буче (Киевская область). Там Анна Кошмал рисовала вместе с детьми. У себя в Инстаграм актриса разместила яркие кадры и рассказала об эмоциях от мероприятия.

«Эти малые ручонки такие талантливые и столько всего откровенного переводят на бумагу, свои эмоции, переживания, веру в победу и любовь к своей Украине. "Не смыть историю с молодого лица". Спасибо за улыбки и классную благотворительную инициативу @dao_charity , восхищаюсь Вами», - поделилась она.

Украинцы очарованы искренностью украинской актрисы.

«Ты ангел»,

«Любим вас»,

«Вы очень красивая ❤️❤️❤️🔥 спасибо вам что вы помогаете нашей Украине Слава Україні»

«Анна Вы такая красивая, искренняя и простая девушка) спасибо Вам за гражданскую активность»,

«Аня, мы восхищаемся вами 😍 и вашей любовью к детям! Горжусь»,

«Вы делаете хорошую работу и добрая, так продолжайте, доброе утро, хороший день, будьте счастливы», - восхищаются Анной Кошмал в сети.

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