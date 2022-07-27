Так, Игорь Исаков сообщил, что до сих пор не может сказать, где и когда состоится прощание с его женой.
«Что скажешь, оказывается бюрократическая машина у нас еще не самая медленная. Не смогли сегодня узнать дату прощания. Единственное что знаю, это на следующей неделе. Кайзерлаутерн, Германия», – написал Исаков на своей странице в Facebook.
Напомним, в Германии состоится первое прощание с Писанкой. Именно там, в клинике, оборвалась жизнь любимицы украинских зрителей.
«Потом, после оформления всех бумаг, я отвезу мою Русю домой. Киев. Как скоро - это будет зависеть только от скорости оформления. Так что место и время похорон в Киеве напишу дополнительно», - сообщал Исаков.
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Руслана Писанка ушла из жизни из-за тяжелой болезни, о которой знали только самые близкие.
Как оказалось, у актрисы и телеведущей был рак.
Этой весной Руслана потеряла маму – женщина тяжело болела.
Сейчас вдовец Писанки собирает деньги, которые будут потрачены на спасение ребенка, «болеющего чем-то, что подобное тому, что было у Руси».