Популярний в Україні блогер, шоумен та ресторатор колумбійського походження та багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який залишається жити в нашій країні, незважаючи на війну, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав чарівне патріотичне фото та вкотре зізнався у своїх почуттях до України.

На новій фотографії Ектор зображений у цікавій локації у Києві на тлі пам'ятника та танків. Перед камерою він з'явився у темно-зеленій футболці та камуфляжних штанях, а на плечі накинув синьо-жовтий український прапор.

У підписі до публікації Хіменес-Браво тепло привітав українців із новим святом – Днем української Державності, а також вкотре розповів про свою любов до нашої країни.

"Рідні, з Днем Державності! Щодня говорю, як я вас люблю. Як пишаюся бути українцем у серці та душі. Мій будинок стоїть в Ірпені. Мій основний бізнес прямо в серці Києва. Щодня я їжджу містами країни і дивлюся, що ця гидота зробила з малим бізнесом. Як можу допомагаю, тому що вони наше майбутнє. Так, я колумбієць, і місце, де я народився дуже далеко звідси, тому впевнений, що це ДОЛЯ. Жити і присвячувати свою душу і тіло країні, в якій на прапорі найсильніші кольори та символи у світі", - написав Ектор.

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