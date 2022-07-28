Популярный в Украине блогер, шоумен и ресторатор колумбийского происхождения и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который остается жить в нашей стране несмотря на войну, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил очаровательное патриотическое фото и в очередной раз признался в своих чувствах к Украине.

На новой фотографии Эктор запечатлен в интересной локации в Киеве на фоне памятника и танков. Перед камерой он появился в темно-зеленой футболке и камуфляжных штанах, а на плечи накинул сине-желтый украинский флаг.

В подписи к публикации Хименес-Браво тепло поздравил украинцев с новым праздником – Днем украинской Государственности, а также в очередной раз рассказал о своей любви к нашей стране.

"Родные, с Днем Государственности! Каждый день говорю, как я вас люблю. Как горжусь быть украинцем в сердце и душе. Мой дом стоит в Ирпене. Мой основной бизнес прямо в сердце Киева. Каждый день я езжу по городам страны и смотрю, что эта мерзость сделала с малым бизнесом. Как могу помогаю, потому что они наше будущее. Да, я колумбиец, и место, где я родился очень далеко отсюда, поэтому уверен, что это СУДЬБА. Жить и посвящать свою душу и тело стране, у которой на флаге сильнейшие цвета и символы в мире", - написал Эктор.

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