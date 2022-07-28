Григорій Решетник – один із найпопулярніших батьків в українському шоу-бізнесі. Він часто публікує у мережі фотографії, де позує з дітьми. Такі публікації викликають велику цікавість у багатотисячної аудиторії ведучого.

Ведучий поширив у своїй інстаграмі трепетний кадр. Він узяв молодшого сина Олександра на руки і попозував біля річки на тлі найкрасивішого краєвиду.

Решетник показує дитині вдалину, пояснюючи, що наближається перемога України у важкій війні з російською армією.

Українців підкорили трепетні кадри та правильні слова.

"Чудові слова",

"Неймовірно сказано, 💛💙 пишаюся тобою",

"І дуже близько вже наша перемога ❤ Слава Україні 💛💙 ",

"Живемо в неймовірній країні. Перемога уже близько. Все буде Україна!",

"Дуже красиво написано. ❤️ Миле фото💙",

"Золоті слова", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок із несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами із дружиною.