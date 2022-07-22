Популярный украинский телеведущий, ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник, который стал вести новое шоу "Як ти?", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился видео с женой, а в подписи к нему дал совет украинкам.

На видео жена Григория Кристина в коротком стильном платье рассказывает поклонникам о своем проекте – марафоне об отношениях. А вот заботливый муж решил поддержать жену в ее начинаниях. По его словам, они в браке уже 14 лет, так что поделится действительно есть чем.

В подписи к публикации Решетник обратился к украинкам с важным посылом и советами: "Девушки, знайте – современным мужчинам нравятся самодостаточные женщины, что бы они вам ни говорили. Поэтому не позволяйте своим любимым "закрывать" вас дома, чтобы заниматься только семейными делами – детьми, мужем и бытом… Вы должны развиваться, реализовывать свои идеи и иметь свои профессиональные интересы. Это один из залогов здоровых отношений".

Напомним, "Меняются на глазах": ведущий "Холостяка" Решетник растрогал кадром с сынами, которых давно не видел.

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