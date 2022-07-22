Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, звезда проектов "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость женат на красотке Кристине уже более 10 лет и пара воспитывает троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Решетник показал, как проводит время с женой и детьми на качеле.
"Вечные семейные дискуссии", - написал Решетник.
Как можно заметить, Кристина с детьми решает, следующим ребенком в семье будет мальчик или девочка. Сама жена Решетника проголосовала за девочку.
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"Решили - еще трое мальчиков и столько же девочек", - написал Григорий в новом сторис.
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