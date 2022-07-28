Григорий Решетник – один из популярнейших родителей в украинском шоу-бизнесе. Он часто публикует в сети фотографии, где он позирует с детьми. Такие публикации вызывают большое любопытство у многотысячной аудитории ведущего.
Ведущий распространил в своей инстаграмме трепетный кадр. Он взял младшего сына Александра на руки и позировал у реки на фоне красивейшего пейзажа.
Решетник показывает ребенку вдаль, объясняя, что близится победа Украины в тяжелой войне с российской армией.
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Украинцев покорили трепетные кадры и правильные слова.
"Великолепные слова",
"Невероятно сказано, 💛💙 горжусь тобой",
"И очень близко уже наша победа ❤ Слава Україні 💛💙 ",
"Живем в невероятной стране. Победа уже близко. Все будет Украина!",
"Очень красиво написано. ❤️ Милое фото💙",
"Золотые слова", – пишут в сети.
Напомним, что супруга Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.