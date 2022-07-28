Григорий Решетник – один из популярнейших родителей в украинском шоу-бизнесе. Он часто публикует в сети фотографии, где он позирует с детьми. Такие публикации вызывают большое любопытство у многотысячной аудитории ведущего.

Ведущий распространил в своей инстаграмме трепетный кадр. Он взял младшего сына Александра на руки и позировал у реки на фоне красивейшего пейзажа.

Решетник показывает ребенку вдаль, объясняя, что близится победа Украины в тяжелой войне с российской армией.

Украинцев покорили трепетные кадры и правильные слова.

"Великолепные слова",

"Невероятно сказано, 💛💙 горжусь тобой",

"И очень близко уже наша победа ❤ Слава Україні 💛💙 ",

"Живем в невероятной стране. Победа уже близко. Все будет Украина!",

"Очень красиво написано. ❤️ Милое фото💙",

"Золотые слова", – пишут в сети.

Напомним, что супруга Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.