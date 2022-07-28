Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, активно веде соціальні мережі, відповідає на запитання фанатів, ділиться історіями про особисте життя та висловлюється про те, що відбувається у країні. Також артистка зрідка спілкується із шанувальниками, відповідаючи на їхні запитання.

Цього разу Ганна влаштувала опитування, щоб люди дізналися її краще і менше ставили одне й те саме питання, ніби про сім'ю, дітей чи минуле.

"Перш ніж стати актрисою, я працювала в магазині?" - Запитала Ганна. І це виявилося правдою.

Також Ганна розповіла, що любить співати і посміялася з новеньких фанат, запитавши в них ім'я свого чоловіка.

Встигла Ганна торкнутися теми травми ноги, через яку тепер змушена пересуватися на милицях: «Вперше на милицях?» - Запитує вона. Це виявилося для зірки справді новим досвідом.

В Інстаграм Ганна також висловилася про випадок, який трохи зіпсував її відпочинок із двома малюками-синами.

Захворіли діти, і в мене горло болить. У Гліба вухо та кашель, у Микити – нежить і животик. Нерідко таке трапляється, але, як завжди, на відпочинку. Чому відпочинок із дітьми завжди такий… Обов'язково беріть із собою аптечку і нехай вона вам не знадобиться».

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