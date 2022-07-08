Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строила карьеру в россии и с начала войны не сразу заявила о своей проукраинской позиции, поделилась в Instagram видео, в котором пригласила всех на свои концерты в Европе.
Как оказалось, Светлана приняла решение ехать в тур по европейским и американским городам, а часть денег с этих концертов пообещала направить на восстановление родного города Ирпеня.
"Я хочу, чтобы вы знали – часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень. До встречи!", - рассказала Лобода.
Однако, далеко не все верят в искренность артистки, многие в комментариях раскритиковали ее: "Деньги закончились?", "А где бабки за отменённые концерты? Кончились. Пошла выступать, куда пускают", "На украинском! Как настоящий патриот!", "Самое смешное что петь будет на русском языке и для русскоязычного населения", "А почему приглашаешь на русском языке?", "Надеюсь выступать она будет и петь исключительно на мове!", "Не могу понять почему многие звезды не пишут какой именно процент они отдадут на помощь?".
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