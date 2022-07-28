Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, активно ведет социальные сети, отвечает на вопросы фанатов, делится историями о личной жизни и высказывается о том, что происходит в стране. Также артистка изредка общается с поклонниками, отвечая на их вопросы.

В этот раз Анна устроила опрос, чтобы люди узнали ее получше и меньше задавали один и тот же вопрос, будто то о семье, детях или о прошлом.

«Прежде чем стать актрисой, я работала в магазине?» - спросила Анна. И это оказалось правдой.

Также Анна рассказала, что любит петь и посмеялась над новенькими фанатами, спросив у них имя своего супруга.

Успела Анна затронуть тему травмы ноги, из-за которой теперь вынуждена передвигаться на костылях: «Впервые на костылях?» - спрашивает она. Это оказалось для звезды действительно новым опытом.

В Инстаграм Анна также высказалась о случае, который немного подпортил ее отдых с двумя малышами-сыновьями.

Заболели дети и у меня горло болит. У Глеба ухо и кашель, у Никиты – насморк и животик. Нередко такое случается, но как всегда на отдыхе. Почему отдых с детьми всегда такой… Обязательно берите с собой аптечку и пусть она вам не пригодится».

Напомним, Наталья Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" Саливанчук встревожила своим состоянием.

Также Politeka писала, что Лобода заявила, что едет в тур по Европе и нарвалась на критику украинцев.