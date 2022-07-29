Дженніфер Лопес знову одружилася і відразу вирушила на романтичні вихідні до Парижа з чоловіком, з яким вони двадцять років тому вже мріяли про весілля. Зараз Дженніфер з Беном Аффлеком не приховують свого щастя і разом із дітьми спокійно ходять на публіці.

А нещодавно суперзірку знову підловили біля п'ятизіркового готелю у центрі Парижа разом із дітьми та коханим чоловіком. Пара, схоже, постійно приділяє прогулянкам з користю собі.

Дженніфер одягла досить лаконічний образ, у якому поєднувала джинси клеш та білу бавовняну блузу, до якої зробила білий манікюр. Шанувальники звернули увагу на високі підбори туфель від Gucci, дорогу сумку Hermès з колекції 2011 року та коричневий пояс із пряжкою Valentino.

«Прощаючись із Парижем. Дженніфер помітили з цікавими аксесуарами та рідкісною сумкою для пікніка @hermes Kelly вартістю від 60 000 до 90 000 доларів при перепродажі» - сказано у підписі.

До медового місяця Лопес встигла наперед відзняти цікаві кадри для реклами свого бренду косметики.

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