Дженнифер Лопес снова вышла замуж и сразу отправилась на романтичные выходные в Париж с супругом, с которым они двадцать лет назад уже мечтали о свадьбе. Сейчас Дженнифер с Беном Аффлеком не скрывают своего счастья и вместе с детьми спокойно прогуливаются на публике.

А недавно суперзвезду опять подловили возле пятизвездочного отеля в центре Парижа вместе с детьми и возлюбленным супругом. Пара, похоже, все время уделяет прогулкам с пользой для себя.

Дженнифер надела довольно лаконичный образ, в котором сочетала джинсы клеш и белую хлопковую блузу, к которой сделала белый маникюр. Поклонники же обратили внимание на высокие каблуки туфель от Gucci, дорогую сумку Hermès из коллекции 2011 года и коричневый пояс с пряжкой Valentino.

«Прощаясь с Парижем. Дженнифер заметили с интересными аксессуарами и редкой сумкой для пикника @hermes Kelly стоимостью от 60 000 до 90 000 долларов при перепродаже» - сказано в подписи.

До медового месяца Лопес успела заранее отснять интересные кадры для рекламы своего бренда косметики.

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