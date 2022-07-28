Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни виїхала жити за кордон та активно гастролює та виступає на підтримку України, часто Instagram. Так, цього разу зірка виклала загадкове фото, а у підписі до нього звернулася до українців щодо свята – Дня української Державності.

На темній фотографії Настя позує у всьому чорному – на ній стильний піджак, пишні кучері розпущені та акуратно покладені, а на обличчі яскравий макіяж та фарбами на щоці намальований український прапор. Також в очі впадає яскравий червоний манікюр співачки. Вона пронизливо дивиться на камеру.

У підписі до публікації Каменських розповіла про багаторічну українську історію та державність, а також про головну зброю українців – силу любові до своєї країни.

"Показуючи всім, і ворогові в тому числі, якою величезною може бути сила любові до своєї країни. Це і є наша головна зброя. Яку не беруть жодні кулі ворога. Бо вона всюди. У наших піснях та віршах, у нашій історії, у пам'яті людей і наших душах, серед безмежних жовтих степів і в синьому небі над ними. Сьогодні ми відзначаємо День Української Державності. Незважаючи на війну та наперекір їй. Як ще одне нагадування – ми непереможні!", - написала Каменських.

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