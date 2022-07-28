Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны выехала жить за границу и активно гастролирует и выступает в поддержку Украины, часто Instagram. Так, в этот раз звезда выложила загадочное фото, а в подписи к нему обратилась к украинцам по поводу праздника – Дня украинской Государственности.

На темном фотографии Настя позирует во всем черном – на ней стильный пиджак, пышные кудри распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и красками на щеке нарисованный украинский флаг. Также в глаза бросается яркий красный маникюр певицы. Она пронзительно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Каменских рассказала о многолетней украинской истории и государственности, а также о главном оружии украинцев – силе любви к своей стране.

"Показывая всем, и врагу в том числе, какой огромной может быть сила любви к своей стране. Это и есть наше главное оружие. Которую не берут никакие шары врага. Ибо она повсюду. В наших песнях и стихах, в нашей истории, в памяти людей и наших душах, среди бескрайних желтых степей и в синем небе над ними. Сегодня мы отмечаем День Украинской Государственности. Несмотря на войну и наперекор ей. Как еще одно напоминание – мы непобедимы!", - написала Каменских.

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