Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, обожнює спілкуватися з користувачами мережі. Вона не таїть особистого і ділитися всім, що тільки хоче. Цього разу дівчина згадала про свого колишнього друга, який різко обірвав їхнє спілкування.

Зокрема, користувачі мережі запитали, чому блогер Кирило Скачков погано про неї відгукується і що взагалі у них сталося, адже раніше багато часу вони проводили разом. Христина Гоорняк здивувалася словами підписниць і висловила свій жаль.

"Як кажуть: не зійшлися характерами. Шкода, що пише погане про мене, у нас була хороша історія", - зі жалем зазначила дружина ведучого Володимира Остапчука.

Крім того, вона зізналася, що дуже залежна від сну і щоб добре почуватися і мати сили на день, їй потрібно спати мінімум 7-8 годин. Але не завжди так виходить. Дівчина також розписала свій день.

"Прокидаюся о 7:30. Доглядаю за собою, вода чи кава у тиші із собою. Потім збори на роботу і паралельно додаткові справи або Нова пошта, або 100 дзвінків. Колись після роботи любила на посиденьки з подругами, зараз рідко, тому через супермаркет додому одразу", - описала Христина Горняк.

За її словами, вже вдома вона готує вечерю, дивиться кіно та планує наступний день. Колись давно в її вечір входив і спорт, але не зараз.

Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.

Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.

Також Politeka писала, що ефектна дружина Остапчука у вишиванці полонила жіночними формами.