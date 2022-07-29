Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, обожает общаться с пользователями сети. Она не таит личного и делиться всем, чем только хочет. В этот раз девушка вспомнила о своем бывшем друге, который резко оборвал их общение.

В частности, пользователи сети спросили, почему блогер Кирилл Скачков плохо о ней отзывается и что вообще у них произошло, ведь раньше они много времени они проводили вместе. Кристина Горняк удивилась словам подписчиц и выразила свое сожаление.

"Как говорят: не сошлись характерами. Жаль, то пишет плохое обо мне, у нас была хорошая история", - с сожалением отметила жена ведущего Владимира Остапчука.

Кроме того, она призналась, что очень зависима от сна и чтобы хорошо себя чувствовать и иметь силы на день, ей нужно спать минимум 7-8 часов. Но не всегда так получается. Девушка также расписала свой день.

"Просыпаюсь в 7:30. Ухаживаю за собой, вода или кофе в тишине с собой. Потом сборы на работу и паралельно дополнительные дела или Новая почта, или 100 дзвонков. Когда-то после работы любила на посиделки с подругами, сейчас редко, потому через супермаркет домой сразу", - описала Кристина Горняк.

По ее словам, уже дома она готовит ужин, смотрит кино и планирует следующий день. Когда-то давно в ее вечер входил и спорт, но не сейчас.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

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