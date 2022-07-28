Популярний український музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно став батьком вдруге – у нього народилася дочка Соломія, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями нас на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу артист виклав відео, в якому звернувся до українців за допомогою, а підпис до нього підкинув ще кілька ідей, як можна допомогти.

Як виявилося, йдеться про збирання коштів на пікапи для українських захисників. Святослав у своєму зверненні закликав українців приєднатися до збирання коштів на машини для воїнів, які захищають нашу Батьківщину на передовій.

У підписі до публікації Вакарчук подякував шанувальникам за підтримку його нової пісні "Квіти мінних зон", прем'єра якої відбулася днями, та попросив також підтримати його благодійний проект #ДорогиПеремоги.

"Додам одне. Навіть ваш перегляд на YouTube (бажано не один) або прослуховування "Квіти мінних зон" - пряма допомога. Бо кошти з монетизації ми також передамо в проект. Дивіться відео саме на YouTube! Додайте в плейлисти, слухайте на ваших улюблених музичних платформах. Більше переглядів, більше прослуховувань – більший внесок! Приєднуйтесь!", - написав музикант.

Нагадаємо, Схудла і вся в чорному: Галкін показав, як Пугачова змінилася після втечі з росії, відео.

Як повідомляла Politeka, "Шикарна пара": екс-"Холостяк" Макацарія повіз молоденьку дружину у весільну подорож, фото.

Також Politeka писала, що "Зі склом під ногами": Марічка Падалко побувала в квартирі Лідії Таран після двох "прильотів".