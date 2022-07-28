Популярний український музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно став батьком вдруге – у нього народилася дочка Соломія, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями нас на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу артист виклав відео, в якому звернувся до українців за допомогою, а підпис до нього підкинув ще кілька ідей, як можна допомогти.
Як виявилося, йдеться про збирання коштів на пікапи для українських захисників. Святослав у своєму зверненні закликав українців приєднатися до збирання коштів на машини для воїнів, які захищають нашу Батьківщину на передовій.
У підписі до публікації Вакарчук подякував шанувальникам за підтримку його нової пісні "Квіти мінних зон", прем'єра якої відбулася днями, та попросив також підтримати його благодійний проект #ДорогиПеремоги.
"Додам одне. Навіть ваш перегляд на YouTube (бажано не один) або прослуховування "Квіти мінних зон" - пряма допомога. Бо кошти з монетизації ми також передамо в проект. Дивіться відео саме на YouTube! Додайте в плейлисти, слухайте на ваших улюблених музичних платформах. Більше переглядів, більше прослуховувань – більший внесок! Приєднуйтесь!", - написав музикант.
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