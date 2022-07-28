Популярный украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно стал отцом второй раз – у него родилась дочь Соломия, часто делится с поклонниками яркими публикациями нас своей странице Instagram. Так, в этот раз артист выложил видео, в котором обратился к украинцам за помощью, а в подписи к нему подкинул еще несколько идей, как можно помочь.

Как оказалось, речь идет о сборе средств на пикапы для украинских защитников. Святослав в своем обращении призвал украинцев присоединится к сбору средств на машины для воинов, которые защищают нашу Родину на передовой.

В подписи к публикации Вакарчук поблагодарил поклонников за поддержку его новой песни "Квіти мінних зон", премьера которой состоялась на днях, и попросил также поддержать его благотворительный проект #ДорогиПеремоги.

"Добавлю одно. Даже ваш просмотр на YouTube (желательно не один) или прослушивание "Цветы минных зон" – прямая помощь. Ибо средства с монетизации мы также передадим в проект. Смотрите видео именно на YouTube! Добавляйте в плейлисты, слушайте на ваших любимых музыкальных платформах. Больше просмотров, больше прослушиваний – больший вклад! Присоединяйтесь!", - написал музыкант.

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