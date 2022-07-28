Як пише Politeka.net , гумористичним відео Юрій Ткач поділився у себе в Інстаграм.
Юрій грає роль батька сімейства, який організував "відпочинок своїми руками" у межах квартири. Для цього він насипав у ванну солі, накидав пакети замість медуз, розважав дітей на атракціонах і годував різними смаколиками, але тільки в межах квартири. Без казусів не обійшлося, проте вийшло дуже вічне і головне – життєво.
"Коротше кажучи, вирішив влаштувати відпочинок для дітей", - йдеться у підписі до відео.
У коментарях написали, що ролик просто сміховинний, але звернули увагу, що дружина у Юрія "не така".
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«А це хто?, а де дружина?»,
«Чому в Юрчика дружина чужа?»,
"Геній"
"І сміх і гріх",
"Дуже кайфово було", - пишуть у мережі.
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