Відомий комік та актор, зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач показав, як влаштувати літній відпочинок на морі, не виходячи із квартири.

Як пише Politeka.net , гумористичним відео Юрій Ткач поділився у себе в Інстаграм.

Юрій грає роль батька сімейства, який організував "відпочинок своїми руками" у межах квартири. Для цього він насипав у ванну солі, накидав пакети замість медуз, розважав дітей на атракціонах і годував різними смаколиками, але тільки в межах квартири. Без казусів не обійшлося, проте вийшло дуже вічне і головне – життєво.

"Коротше кажучи, вирішив влаштувати відпочинок для дітей", - йдеться у підписі до відео.

У коментарях написали, що ролик просто сміховинний, але звернули увагу, що дружина у Юрія "не така".

«А це хто?, а де дружина?»,

«Чому в Юрчика дружина чужа?»,

"Геній"

"І сміх і гріх",

"Дуже кайфово було", - пишуть у мережі.

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