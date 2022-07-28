Как пишет Politeka.net, юмористичным видео Юрий Ткач поделился у себя в Инстаграм.
Юрий играет роль отца семейства, который организовал "отдых своими руками" в пределах квартиры. Для этого он насыпал в ванну соли, набросал пакетов вместо медуз, развлекал детей на аттракционах и кормил разными вкусностями, но только в пределах квартиры. Без казусов не обошлось, однако получилось очень вечело и глвное – жизненно.
"Короче говоря, решил устроить отдых для детей", - говорится в подписи к видео.
В комментариях написали, что ролик просто уморительный, но обратили внимание, что жена у Юрия "не такая".
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«А это кто?, а где жена?»,
«Почему у Юрчика жена чужая?»,
«Гений»,
«И смех и грех»,
«Очень кайфово было»,- пишут в сети.
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