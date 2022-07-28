Известный комик и актер, звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как устроить летний отдых на море, не выходя из квартиры.

Как пишет Politeka.net, юмористичным видео Юрий Ткач поделился у себя в Инстаграм.

Юрий играет роль отца семейства, который организовал "отдых своими руками" в пределах квартиры. Для этого он насыпал в ванну соли, набросал пакетов вместо медуз, развлекал детей на аттракционах и кормил разными вкусностями, но только в пределах квартиры. Без казусов не обошлось, однако получилось очень вечело и глвное – жизненно.

"Короче говоря, решил устроить отдых для детей", - говорится в подписи к видео.

В комментариях написали, что ролик просто уморительный, но обратили внимание, что жена у Юрия "не такая".

«А это кто?, а где жена?»,

«Почему у Юрчика жена чужая?»,

«Гений»,

«И смех и грех»,

«Очень кайфово было»,- пишут в сети.

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