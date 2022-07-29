Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич з перших днів вторгнення Росії підтримує українців і допомагає нашим захисникам, при цьому
На цей раз Злата вирішила розповісти, як важливо прокидатися щоранку і відчувати, як стискає реальність. Болісно і гірко.
«Жити з відчуттям, що близька людина у полоні, а в тебе пов'язані руки. Як допомогти, не маючи жодного зв'язку? 🙌🏼 Понад два місяці військовий гарнізон з Азовсталі перебуває в полоні. Міжнародні організації (нікчемні, по суті, як виявилося) розводять руками і вдають, що працюють 😏» - справедливо обурена Злата.
Артистка сказала, що слід приєднуватись до мирних мітингів, підтримувати флешмоби на підтримку українських військових, ділитися фото та навіть просто розповідати про героїв.
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«Робіть донати. Малих чи великих донатів немає! Розголошуйте в інфопросторі. Це також важлива частина боротьби на всіх рівнях. Потрібно діяти! Повертати хлопців із полону 🥺 Я вдячна тим, хто над цим зараз працює. Можливо, ось цієї хвилини…» - висловилася Злата.
Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.
Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.
Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.