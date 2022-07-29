Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич з перших днів вторгнення Росії підтримує українців і допомагає нашим захисникам, при цьому

На цей раз Злата вирішила розповісти, як важливо прокидатися щоранку і відчувати, як стискає реальність. Болісно і гірко.

«Жити з відчуттям, що близька людина у полоні, а в тебе пов'язані руки. Як допомогти, не маючи жодного зв'язку? 🙌🏼 Понад два місяці військовий гарнізон з Азовсталі перебуває в полоні. Міжнародні організації (нікчемні, по суті, як виявилося) розводять руками і вдають, що працюють 😏» - справедливо обурена Злата.

Артистка сказала, що слід приєднуватись до мирних мітингів, підтримувати флешмоби на підтримку українських військових, ділитися фото та навіть просто розповідати про героїв.

«Робіть донати. Малих чи великих донатів немає! Розголошуйте в інфопросторі. Це також важлива частина боротьби на всіх рівнях. Потрібно діяти! Повертати хлопців із полону 🥺 Я вдячна тим, хто над цим зараз працює. Можливо, ось цієї хвилини…» - висловилася Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.