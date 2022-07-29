Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич с первых дней вторжения рф поддерживает украинцев и помогает нашим защитникам, при этом
В этот раз Злата решила рассказать, как важно просыпаться каждое утро и чувствовать, как сдавливает реальность. Мучительно и горько.
«Жить с ощущением, что близкий человек в плену, а у тебя связанные руки. Как помочь, не имея никакой связи? 🙌🏼 Более двух месяцев военный гарнизон с Азовстали находится в плену. Международные организации (ничтожные, по сути, как оказалось) разводят руками и делают вид, что работают 😏» - справедливо возмущена Злата.
Артистка сказала, что следует присоединяться к мирным митингам, поддерживать флешмобы в поддержку украинских военных, делиться фото и даже просто рассказывать о героях.
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«Делайте донаты. Малых или больших донатов не бывает! Делайте огласку в инфопространстве. Это также немаловажная часть борьбы, на всех уровнях. Надо действовать! Возвращать ребят из плена 🥺 Я благодарна тем, кто над этим сейчас работает. Возможно, вот в эту самую минуту…» - высказалась Злата.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.